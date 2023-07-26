Nurdağı'nda 38 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, polisin durdurduğu 2 araçta 38 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Nurdağ ilçe merkezinde şüphe üzerine plakası açıklanmayan 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 38 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettiği belirlenerek gözaltına alınan ismi açıklanmayan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikce tutuklandı.