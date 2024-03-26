Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak, rezerv alanında yapılan çalışmaları inceledi

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak, 6 Şubat depremlerinin ardından ilçe merkezinde bulunan rezerv alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Alsancak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun ve beraberindekiler ilçe merkezinde bulunan rezerv alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Alsancak, söz konusu alanlarda yapılacak olan projelerle ilgili bilgi aldı.