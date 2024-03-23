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NKÜ Öğrencileri, Özel Gereksinimli Çocuklarla Arkadaşlık Kuruyor

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Farkındalık Topluluğu öğrencileri, "Best Buddies Türkiye Projesi" kapsamında arkadaş oldukları Tekirdağ Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin etkinliklerle sosyalleşmesini amaçlıyor.

Üniversite öğrencileri arkadaşlık kurdukları özel gereksinimli çocuklar için etkinlikler düzenleyerek, keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

"Gülmek iyileştirir" mottosuyla öğrenciler, atık kağıttan dekoratif ürün yapımı, hikaye okuma, boyama ve resim gibi etkinlikler düzenliyor.

NKÜ'de geçen yıl tanıtılan "Best Buddies Türkiye Projesi"yle 21 çocukla buluşan üniversite öğrencileri, bu sayının her yıl artmasını hedefliyor.

NKÜ Sosyal Farkındalık Topluluğu Başkanı Kerem Balaban, AA muhabirine, 25 lisenin yer aldığı projedeki tek üniversitenin Namık Kemal Üniversitesi olduğunu söyledi.

Özel çocuklarla bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade eden Balaban, "Arkadaşlarımız genelde içe kapanık ve utangaç oluyor. Onları sosyalleştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz." dedi.

"Gülmek iyileştirir" diyerek yola çıktılar

Balaban, sosyal hayatta yapılabilen tüm aktiviteleri arkadaşlarıyla yaptıklarını belirterek, "Sıradan arkadaşlarımızla neler yapıyorsak onlarla da aynılarını yapıyoruz. Sinemaya gitmek, yemeğe gitmek gibi. İlk dönem oldukça güzel etkinliklerimiz oldu. Biz bu yola, 'gülmek iyileştirir' diyerek başladık. Gülmenin ve güldürmenin önemini bilen bir ekip olarak çalışıyoruz. Hayatta bir insanın yüzünü güldürebilmekten, gülümsetebilmekten daha değerli ve anlamlı bir şey yok." diye konuştu.

Topluluğun sosyal medya koordinatörü İlayda Geçkin de ilk arkadaş seçiminde oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Çocukları farklı aktivitelerle sosyal hayata kazandırmaya çalıştıklarını anlatan Geçkin, tek amaçlarının çocuklara özgüven kazandırarak eğlenceli vakit geçirebilmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

İlk etapta seçtiği arkadaşıyla ilgili bir planı olmadığını ancak zamanla oldukça eğlenceli günler geçirdiklerini belirten Geçkin, "Başta çok konuşmayan bir insandı benim arkadaşım. Ben de iletişim kurmakta zorlanıyordum çünkü daha önce özel gereksinimli bir bireyle yakından bir ilişkim olmamıştı. Ama birlikte eğlenebildiğimizi fark ettim. Normalde arkadaşlıklarımız bir yıl sürüyor ama bizim arkadaşlığımız hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Geçkin, arkadaşlık süresince yapboz ve resim gibi etkinlikler yaptıklarını ve arkadaşıyla alışveriş merkezinde gezmekten büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

Topluluğun afiş tasarım koordinatörü Mehmet Can Çelik de katıldığı etkinliklerden keyif aldığını söyledi.

Best Buddies Türkiye Projesi

Özel gereksinimli bireylerin sosyal, fiziksel ve ekonomik izolasyonunu sona erdirmeyi amaçlayan Best Buddies Türkiye Projesi kapsamındaki programlar ile bireylerin akranlarıyla dostluk kurmasına ve iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Türkiye Eğitim Güncel Haberler

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