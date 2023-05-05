Nişan gecelerinin sabahında depreme yakalanan çiftin nikahını Başkan Kavuş kıydı

KONYA - Nişan gecelerinin sabahında depremle sarsılan genç çift dünya evine Konya'nın merkez Meram ilçesinde girdi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında Konya'da yaşamaya başlayan Fatma Betül Kurter ve Hasan Elmas çiftinin nikah mutluluğuna ortak oldu.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında Konya'ya yerleşen Fatma Betül Kurter ve Hasan Elmas çiftinin nikahını Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş kıydı. Meram Belediyesi Fahrünnisa Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah töreninde imzaların atılmasının ardından evlilik cüzdanını teslim ederek, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

"Allah bizleri hep böyle mutlu günlerde bir araya getirsin"

Nikah masasında buluşan depremzede çiftin, hayatın acılar ve sevinçlerle devam etmesi gerektiğini gösterdiklerini belirten Başkan Kavuş, "Tüm ülke olarak asrın felaketinde büyük acılar yaşadık. Ama şimdi tek yürek olarak birbirimize destek vererek sabırla yaralarımızı sarıyor, acılarımızı küllendirmeye çalışıyor, büyük gayretle yıkılan şehirlerimizi yeniden imar etmeye çalışıyoruz. Yeni evlenen Fatma Betül kızımız ve Hasan oğlumuz da hayatın devam etmesi gerektiğini bizlere en güzel şekilde gösterdiler. Umudun asla tükenmeyeceğini bu evlilikle bizlere anlatmaya çalıştılar. Öncelikle kendilerine bu noktada teşekkür ediyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Deprem acısı sebebiyle uzun süredir nikah ve düğünlere katılmadım. Deprem nedeniyle verdiğim bu uzun araya bu depremzede çiftimizin nikahıyla son verdim. Allah bizleri hep böyle mutlu günler için bir araya getirsin" diye konuştu.

"Kısmetimizde mutluluğu Konya'da yakalamak varmış"

Başkan Kavuş'un kıydığı nikahla mutluluğa 'evet7 diyen Fatma Betül ve Hasan çifti de, nikaha katılarak kendilerine moral veren Başkan Mustafa Kavuş'a teşekkür etti. Hatay Kırıkhan'dan Konya'ya geldiklerini belirten Hasan Elmas, "5 Şubat gecesinde nişan yapmıştık ancak 6 Nisan sabahında deprem oldu. Hayat bizi ondan sonra Konya'ya getirdi. Nişanlım ve ailelerimizle birlikte Konya'ya yerleştik. Elektrik-elektronik mühendisiyim. Burada iş buldum. Hayatımıza Konya'da devam edeceğiz. Başkan Mustafa Kavuş'a bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

5 Şubat'ta nişanlandığımızda yeni bir hayata başlayacaklarını düşündüklerini ifade eden Fatma Betül Kurter, "Nişan gecemizin sabahında yaşadığımız depremden sonra hayatımız gerçekten tamamen değişti. Hayatımıza bundan sonra burada devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.