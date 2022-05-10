NİKAHLARI GÖREV YAPTIKLARI ÇAĞRI MERKEZİNDE KIYILDI

TUNCELİ'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı yönlendirme biriminde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Emine Bayrak ile polis memuru Sedat Çiftçi'nin nikahları çağrı merkezinde kıyıldı.

Tunceli'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı yönlendirme biriminde görevli çift, Jandarma Astsubay Üstçavuş Emine Bayrak ile polis memuru Sedat Çiftçi, görev yaptıkları yerde evlendi. Üniformalarıyla evliliğe imza atan çiftin nikahını belediyeden gelen memur kıydı. Nikah törenine Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Akdoğan ile çiftin aileleri ve mesai arkadaşları katıldı. Aile cüzdanını Emine Bayrak'a teslim eden Vali Özkan genç çifte mutluluklar diledi. Nikahın ardından İl Müftüsü Şevket Dilmaç tarafından dualar edildi.

Vali Mehmet Ali Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin açıldığı günden bu yana nice vatandaşın imdadına yetiştiğini ifade ederek, "Bu kadar güzelliğe şahitlik etmiş, bu kadar yüreğe ve gönüle dokunmuş 112 müdürlüğümüz bugün de iki gönülün buluşmasına ve bir araya gelmesine vesile oldu. Hayırlı olmasını diliyorum. Allah bu gençlerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu yuva ve kendileri gibi, yürekleri gibi devletine, milletine ömrünü adamış nesiller yetiştirmeyi nasip etsin" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel