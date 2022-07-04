Nijerya'daki maden alanındaki saldırıda ölü sayısı 48'e çıktı Nijerya'nın Niger eyaletinde 29 Haziran'da bir maden alanında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi. Nijerya'nın Niger eyaletinde 29 Haziran'da bir maden alanında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi. Ulusal basındaki haberlere göre, Nijer Eyaletinin Endişeli Shiroro Gençleri Başkanı Sani Kokki, yaptığı açıklamada, Shiroro bölgesindeki saldırının ardından bölge sakinlerince daha fazla güvenlik görevlisinin cesedinin bulunduğunu belirtti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e çıktığını kaydeden Kokki, silahlı kişilerin 34 asker, 8 polis ve 6 sivili öldürdüğünü iddia etti. Niger eyaletinde motosikletli silahlı kişilerin 29 Haziran'da Shiroro'da düzenlediği silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetmiş, 4 Çinli kaçırılmıştı. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı. AA / Adam Abu - Güncel Nijerya Nijer Güncel Haberler

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