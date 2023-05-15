Üye Girişi
Haberi Paylaş
Nijerya'da maaşları ödenmeyen doktorlar uyarı grevi ilan etti

Nijerya'da maaşları ödenmeyen doktorlar uyarı grevi ilan etti

Güncel Haberler

Nijerya'da doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 5 günlük uyarı grevi ilan etti.

Nijerya'da doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 5 günlük uyarı grevi ilan etti.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliğinden (NARD) yapılan açıklamada, federal hükümetin talepleri karşılamaması nedeniyle doktorların uyarı grevi ilan ettiği belirtildi.

Açıklamada, doktorların ülke çapında 17-21 Mayıs'ta grevde olacağı ifade edildi.

Ülkedeki doktorlar, aylardır ödenmeyen maaşlarının ve hastanedeki çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

NARD tarafından hükümete verilen 2 haftalık ültimatom 13 Mayıs'ta sona ermişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title