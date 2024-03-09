Üye Girişi
Haberler

Nijerya'da Dünya Kadınlar Günü Programı Düzenlendi

Güncelleme:

Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen '8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Afrikalı Kadının Hikayesi' isimli program büyük ilgi gördü. Programda Nijeryalı kadın konuşmacılar eğitim, girişimcilik, liderlik rolü, spor ve sanat gibi konularda konuşmalar yaptı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Afrikalı Kadının Hikayesi" isimli program düzenlendi.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, programa Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, elçilik mensupları ve farklı ülkelerden diplomatların yanı sıra Nijerya Ulusal Topluluğu Sanat Yönetmeni Hajıya Khaltume Bulama Gana, Federal Gençlik Bakanı Danışmanı Aisha Sambo ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Bayraktar programın açılış konuşmasında, milliyeti, etnik kökeni, kültürel ve politik durumu ne olursa olsun, kadınların değerine değinerek "Modern Türkiye'nin kurucusu ve lideri Mustafa Kemal Atatürk haklı olarak 'Dünyada gördüğümüz her şey kadınların eseridir' demiştir." ifadesini kullandı.

Abuja YEE Koordinatörü Musa Erbaş da "Bugün burada Nijeryalı kadının hikayesini yine Nijeryalı değerli konuşmacılardan Mariam Maigida, Habibah A. Waziri, Aisha Shuaıbu, Zainab Bashir Yau'yu dinleyeceğiz." dedi.

Programda Nijeryalı kadın konuşmacılar "Eğitim ve Girişimcilik", "Eğitimde Kadının Liderlik Rolü", "Afrika Sporunda Kadın" ve "Sanatta Kadının Yeri" başlıklarında konuşma yaptı.

Konferansın ardından flüt dinletisi yapıldı ve konuşmacılara plaketleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Nijerya Afrika Kadın Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Arnavutköy adayı Mehmet Karadağ ve Durdane Bulgan kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi 9 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 9 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Aytekin Aktaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Urla Belediye Başkan adayı Aytekin Aktaş kimdir? Eyyüp Çiçek kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Eyyüp Çiçek kimdir? Mehmet Ali Öztürk kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Tire Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Öztürk kimdir? Uğur Fırat Kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı Uğur Fırat kimdir? Dilber Sevay kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Dilber Sevay kimdir? Firdevs Mursallı kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı Firdevs Mursallı kimdir? Zeki Günaydın kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Menderes Belediye Başkan adayı Zeki Günaydın kimdir? Sefa Köken kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan adayı Sefa Köken kimdir? Süleyman Şencan kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Süleyman Şencan kimdir? Mustafa Tosunlar kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı Mustafa Tosunlar kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title