Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in ailesine acı haber verildi
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Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde??????? silah kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in memleketi Niğde'de yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde??????? silah kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in memleketi Niğde'de yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.
Askeri yetkililer, şehit Özbek'in (25) Yıldıztepe beldesindeki babaevine gelerek, ailesi ve yakınlarına acı haberi verdi.
Gözyaşı döken anne Şerife ve baba Mustafa Özbek'i yakınları teskin etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Bekar ve 5 kardeşi olan şehidin, yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.