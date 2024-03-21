Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Bal Ormanı Kurulumu Gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde bal ormanı kurulumu kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Bor ilçesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, üniversite ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Bal Ormanı Kurulumu-Ormanlardan Bal Akacak" etkinliğinde Niğde'de ormanlık alanın kentin toplam yüz ölçümünün yüzde 8'ini oluşturduğunu söyledi.

Bu oranla Niğde'nin Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Göreve ilk başladığımda bu oranın yükseltilmesi konusunda her türlü çabanın gösterilmesi talimatını verdim. Geçen sene toplamda bin dekarlık alana 200 bin fidan dikmiştik. Bu sene 7 bin 500 hektara yaklaşık 500 bin fidan dikmeyi hedefliyoruz. Türkiye'deki kovan sayısına ve bal üretim miktarına baktığımızda ilimiz çok iyi değil. İlk 10 il içerisinde değiliz. İlimizde bal ormanının dördüncüsünü kuruyoruz. Burada toplam 180 dekar civarında bir alanda bal ormanı kurulacak. İkinci etabını yapıyoruz. Toprakla buluşturacağımız bu fidanlar, ilimizi bal konusunda, kovan sayısında ve üretim miktarında katkı sağlayacak."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da merkezde 180 dekar alanda kurulacak bal ormanında iğde, mahlep, ceviz, alıç, badem, akasya ve lavanta gibi bitki diktiklerini bildirdi.

Proje kapsamında 80 dekara lavanta, 50 dekara da çeşitli meyve fidanları dikeceklerini dile getiren Uslu, "Projemizin ikinci etabını hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede Niğde Orman İşletme Müdürlüğümüzün destek ve katkılarıyla fidanları toprakla buluşturuyoruz." dedi.

Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan ise Niğde'de orman varlığını artırmak için okullarda eğitim faaliyetleri yaptıklarını, ücretsiz fidan dağıttıklarını ve fidan dikim etkinlikleri düzenlendiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.