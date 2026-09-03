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Niğde'de Elma Hasadı Başladı: 12 Ülkeye İhracat Hedefi

Niğde'de Elma Hasadı Başladı: 12 Ülkeye İhracat Hedefi
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Niğde'de 2026 yılı elma hasadı, erkenci gala çeşidiyle başladı ve yaklaşık 600 bin ton rekolte bekleniyor. Üreticiler, elmanın 12 ülkeye ihraç edildiğini belirterek, tanıtım ve devlet desteğinin artırılmasıyla ihracatın büyüyeceğini vurguladı. Hava koşulları nedeniyle kırmızı elma rekoltesinde dalgalanma yaşandığı, ancak Niğde'nin üretimde Türkiye birinciliğine yükseleceği öngörülüyor.

TÜRKİYE'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de, 2026 yılı elma hasadı başladı. Erkenci gala çeşidiyle başlayan hasat sezonunda Niğde elması 12 ülkeye ihraç ediliyor. Üreticiler bu yıl yaklaşık 600 bin ton rekolte beklerken, ihracatın artırılması için destek çağrısında bulunuyor.

Niğde'de elma bahçelerinde hasat mesaisi başladı. Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden olan kentte, özellikle erkenci elma olarak bilinen gala çeşidinin hasadı ağustos ayı itibarıyla başladı. Hasadın kasım ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, kentte yetiştirilen elmaların Kuveyt, Libya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Rusya, Irak, Suriye, Türkmenistan, Endonezya, Malezya ve Hindistan'a ihraç edildiğini söyledi. Bahçede kilosu 30 liraya kadar çıkan elmanın dış pazarın talep ettiği kalite ve özelliklerde olduğunu belirten Kaplan, "Bunun tanıtımını iyi yapıp desteğini iyi yaparsak hem devletimizin hem de üreticilerimizin kazanması açısından son derece önemli" dedi.

'DALGALANMA VAR'

Niğde'nin elma ağacı varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada, üretimde ise Isparta'nın ardından ikinci sırada yer aldığını kaydeden Kaplan, kentte yaklaşık 600 bin ton elma üretimi beklendiğini anlattı. Yeni kurulan bahçelerin verime geçmesiyle Niğde'nin ilerleyen yıllarda üretimde Türkiye birinciliğine yükselmesini beklediklerini ifade eden Kaplan, "Yeni yapılan bahçelerde bulunan ağaçlarımız da verime geçtiği zaman Türkiye'de Niğde olarak elma üretiminde ilk sırada yer alacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Geçen yıl yaşanan yüksek sıcaklıklar, sonbahar dönemindeki yağış yetersizliği ve rüzgar gibi hava koşullarının bu yıl bazı bahçelerde kırmızı elma rekoltesini etkilediğini belirten Kaplan, "Bu yıl elma rekoltesinde beklentilerimiz iyiydi ancak Isparta, Karaman ve Niğde'de bulunan elma bahçelerinde kırmızı elma rekoltesinde ciddi bir dalgalanma var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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