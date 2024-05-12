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Niğde'de Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

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Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

K.T. idaresindeki 34 ECT 546 plakalı otomobil ile M.B yönetimindeki 34 BL 1211 plakalı otomobil Ankara- Niğde Otoyolu'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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