Niğde'de köpek dövüştüren 81 şüpheliye 533 bin 275 lira ceza uygulandı
Niğde'de köpek dövüştüren 81 kişi suçüstü yakalandı ve toplamda 533 bin 275 lira ceza kesildi. Operasyonda ele geçirilen iki köpek barınağa teslim edildi.
Niğde'de köpek dövüştüren 81 şüpheliye 533 bin 275 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gösterli köyünde köpek dövüşü yaptırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda köpek dövüştürdükleri belirlenen 81 kişiyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilere toplam 533 bin 275 lira ceza yazıldı, ele geçirilen iki köpek barınağa teslim edildi.