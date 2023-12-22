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Niğde'de Husumetli Gruplar Arasında Çıkan Kavgada 1 Kişi Silahla, 8 Kişi Sopayla Yaralandı

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Niğde'de iki husumetli grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla, sekiz kişi sopayla yaralandı. Olay, F.D'nin iş yerinin önünde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Niğde'de husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla, 8 kişi sopayla yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, aralarında husumet bulunan F.D'nin Ata Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önünde duran 4 araca çarparak zarar verdi.

İş yerinden çıkanlarla olay yerine gelen sürücünün yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle, 8 kişi sopayla yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralıların, tedavileri tamamlandıktan sonra polis merkezi götürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Niğde Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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