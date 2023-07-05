Niğde'de 15 yaşındaki kız çocuğunun zorla evlendirilmeye çalışılmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Niğde'de yaşayan 15 yaşındaki bir kız çocuğunun zorla evlendirilmeye çalışılmasıyla ilgili soruşturmada, iki aileden 5 kişi gözaltına alındı. Kız çocuğu jandarma tarafından koruma altına alınmış ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bir kuruluşa yerleştirilmişti. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de 15 yaşındaki bir kız çocuğunun zorla evlendirilmeye çalışılmasıyla ilgili soruşturmada, iki aileden 5 kişi gözaltına alındı.

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi kasabasında yaşayan ve teyzesinin oğlu ile zorla evlendirildiğini söyleyerek sosyal medyadan yardım isteyen 15 yaşındaki A.Ö., jandarma tarafından koruma altına alınmış, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bir kuruluşa yerleştirilmişti.

A.Ö.'nün annesi D.Ö., babası B.Ö., 21 yaşındaki damat A.Ö., damadın annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö., bugün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsılar, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.