Niğde'de İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı
Niğde'de İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlenen törenle kutlandı. Programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi öğrencileri, 12 Mart konulu oratoryo gösterisi sundu ve İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan tiyatro oyununu oynadı. Törene çeşitli yetkililer ve öğrenciler katıldı.
Niğde'de İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlenen törenle kutlandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi Müdürü İdris İspiroğlu, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.
Ardından Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi öğrencileri, 12 Mart konulu oratoryo gösterisi sundu, İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan tiyatro oyununu oynadı.
Programa, Vali Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkan Vekili Melih Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve öğrenciler katıldı.