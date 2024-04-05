Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Kadir Gecesi'ni kutladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Kadir Gecesi'ne ulaşmanın heyecanını ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Kadir Gecesi'nin aynı zamanda af ve mağfiret gecesi olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin tüm dünyaya barış, sağlık, esenlik ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm İslam aleminin, ülkemizin ve Niğdeli hemşehrilerimizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu özel ve müstesna gecenin bereketli olmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.