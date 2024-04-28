Nicole Kidman'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Amerikan Film Enstitüsü (AFI), Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne 56 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman'ı layık gördü.

ABD'nin Hollywood kentinde düzenlenen törende AFI Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Amerikalı oyuncu Meryl Streep tarafından başarılı oyuncu Kidman'a takdim edildi.

Kidman, sahnede yaptığı konuşmada, "Film yapmak bir ayrıcalıktır." ifadelerini kullanırken, sevinç gözyaşlarına hakim olamadı.

Avustralyalı film yıldızına şarkıcı eşi Keith Urban eşlik etti.

Ödül gecesine çok sayıda Hollywood oyuncusu da katıldı.

AFI tarafından "Amerikan sinemasının en büyük onuru" şeklinde nitelenen Yaşam Boyu Başarı Ödülü, daha önce Streep, Julie Andrews, Denzel Washington, Robert de Niro, Martin Scorsese ve Steven Spielberg gibi ünlü oyuncu ve yönetmenlere verildi.

Kidman, 2003'te "Saatler" (The Hours) filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar almıştı.