New York'un Simgeleri Çin Yeni Yılı İçin Kırmızıya Büründü

New York kentinin simge binaları, bu yıl 22 Ocak'ta kutlanacak Çin Yeni Yılı için kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

New York kentinin simge binaları, bu yıl 22 Ocak'ta kutlanacak Çin Yeni Yılı için kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Empire State Binası Çin Yeni Yılı kutlamalarına, New York'un ünlü Beşinci Caddesine bakan Penceresinde açılan bir sergi ve kutlama ışıklandırmasıyla Cuma sabahı başladı.

SES 1 (İngilizce): TONY MALKİN, Empire State Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su:



"Burada Amerika Birleşik Devletleri'nde, dünyanın dört bir yanında ve özellikle de Çin'de yaşayan tüm Çin toplumuna en içten Yeni Yıl dileklerimizi sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, üç yıldır canlı olarak düzenlenen ilk Çin Yeni Yılı kutlaması olduğu için ekstra özel bir kutlama. Bu nedenle bu kutlamayı burada Empire State Binası'nda yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

Çin'in New York Başkonsolosu Huang Ping, "Bahar Festivali, bir burçtan bir başkasına geçiş yaptığımız bir an. Hala Kaplan Yılı'ndayız. Bu yıl çok önemli, çünkü Çin-ABD ilişkilerinin yeniden tesisinin 50. yıl dönümüne denk geliyor" dedi.

Işıklandırma töreninde konuşan Huang, 50 yıl önce ilişkilerin yeniden tesisinin, büyük faydalar sağlayan Çin-ABD ilişkilerinin normalleşmesine yol açtığına işaret etti.

Huang Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki halklar arası alışverişin son 50 yılda büyük ölçüde arttığını ve pandemi öncesinde Pasifik'in iki yakası arasında her yıl 5 milyondan fazla kişinin uçtuğunu söyledi.

Huang, ikili ilişkilerin kötüleşmesi ve pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan halklar arası alışverişi artırmanın öneminin altını çizdi.

Huang, New York'taki Çin Başkonsolosluğu'nun 25 Ocak'ta tam olarak faaliyete geçeceğini, insanların Çin'e gitmek için vize başvurularını artık buradan kolaylıkla yapabileceğini söyledi.

Huang, "Hizmetlerimizden faydalanmak ve Çin'e gitmek için daha çok insanın bize gelmesini umuyorum. Öte yandan da Çin'den daha fazla insanı buraya getirmek istiyorum" diye konuştu.

SES 2 (İngilizce): HUANG PİNG, Çin'in New York Başkonsolosu:

"Empire State Binası'nda, Çin geleneklerine ve kültürüne saygınızı gösteren ve Çin'den New York'a Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen turistlere konukseverliğinizi gösteren bu ışıklandırma kutlamasını yapmak suretiyle bu geleneğin bu şekilde tadını çıkarmamız çok önemli."

Çin burç kuşağına ve geleneğine göre 2023; uzun ömür, pozitiflik, talih, nüktedanlık, temkinlilik, akıllılık ve kendini korumayı sembolize eden Tavşan Yılı.

Empire State Binası'nın Beşinci Cadde üzerindeki lobisinde açılan Bahar Festivali Penceresi Sergisi, gireceğimiz yılın hayvanı olan tavşana dair sanatsal tasvirler ve temsillerin bir enstalasyonunu içeriyor.

Empire State Binası, kesintisiz 23 yıldır süren gelenek uyarınca Cuma akşamı günbatımına doğru kırmızı ışıklarla aydınlatıldı.

Empire State Binası'nın 86. katında bulunan seyir bölümüne giden ziyaretçiler, Tavşan Yılı'nın tadını çıkarabilecekler.

Malkin, "Sheng Mary Fırını bugünden başlayarak 29 Ocak'a kadar 86. seyir katımızda yerini alarak misafirlerimize geleneksel ikramlarda bulunacak" dedi.

Fırında, Tavşan Yılı için özel kekler ve Çin'in rağbet gören diğer yiyecekleri sunulacak.

Turistler Empire State Binasının 86. katındaki stanttan aynı zamanda panda oyuncaklar, kırmızı zarflar, şekerler, Çin işi kumaş ve yelpazeler de alabilecek.

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ikili alışverişlere destek olan Çin-Amerikan Dostluk Derneği Başkanı Peter Zhang'a göre Empire State Binası'nda ilk kez Çin Yeni Yılını kutlamak için bir stant açılıyor.

Öte yandan Özgürlük Kulesi (One World Trade Center) de Çin Yeni Yılını kutlamak için Cuma gününden Pazar gününe kadar ikindi ve akşam saatlerinde kırmızı ışıkla aydınlatılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri ABD'nin New York kentinden bildiriyor.