New York'ta Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali Düzenlendi

NEW YORK, 10 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde her yıl düzenlenen Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali Pazar günü St. Patrick Katedrali yakınlarında Manhattan'ın Beşinci Caddesi'nde gerçekleştirildi.