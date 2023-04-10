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New York'ta Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali Düzenlendi

New York'ta Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali Düzenlendi

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NEW YORK, 10 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde her yıl düzenlenen Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali Pazar günü St. Patrick Katedrali yakınlarında Manhattan'ın Beşinci Caddesi'nde gerçekleştirildi.

New York'ta Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali DüzenlendiABD'nin New York kentinde düzenlenen Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali'ne katılan insanlar, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)

NEW YORK, 10 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde her yıl düzenlenen Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali Pazar günü St. Patrick Katedrali yakınlarında Manhattan'ın Beşinci Caddesi'nde gerçekleştirildi.

New York'ta Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali DüzenlendiABD'nin New York kentinde düzenlenen Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali'ne katılan bir kadın, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)

New York'ta Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali DüzenlendiABD'nin New York kentinde düzenlenen Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali'ne katılan insanlar, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)

New York'ta Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali DüzenlendiABD'nin New York kentinde düzenlenen Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali'ne katılan insanlar, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)

New York'ta Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali DüzenlendiABD'nin New York kentinde düzenlenen Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali'ne katılan insanlar, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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