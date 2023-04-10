New York'ta Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali Düzenlendi
Güncel Haberler
NEW YORK, 10 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde her yıl düzenlenen Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali Pazar günü St. Patrick Katedrali yakınlarında Manhattan'ın Beşinci Caddesi'nde gerçekleştirildi.
NEW YORK, 10 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde her yıl düzenlenen Paskalya Geçidi ve Bonnet Festivali Pazar günü St. Patrick Katedrali yakınlarında Manhattan'ın Beşinci Caddesi'nde gerçekleştirildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel