New York'ta balıkçıların oltasına köpekbalığı takıldı Son iki haftada New York'un sahil bölgesi Long Island'da yaşanan köpekbalığı saldırılarıyla halk tedirgin olurken, New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Hudson Nehrinde, balıkçıların oltasına yavru köpekbalığı takıldı. Son iki haftada New York'un sahil bölgesi Long Island'da yaşanan köpekbalığı saldırılarıyla halk tedirgin olurken, New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Hudson Nehrinde, balıkçıların oltasına yavru köpekbalığı takıldı. Balıkçı daha sonra, yakaladığı yavru köpekbalığını yeniden Hudson Nehri'ne geri bıraktı. AA / Güncel Manhattan New York Güncel Haberler

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