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New York Belediye Başkanı Eric Adams, Columbia Üniversitesindeki Filistin destekçisi gösterilerin polis baskınıyla son bulduğunu açıkladı

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New York Belediye Başkanı Eric Adams, Columbia Üniversitesindeki Filistin destekçisi gösterilerin dün gece düzenlenen polis baskınıyla son bulduğunu belirtti. Adams, gösterilerin barışçıl olmaktan çıkıp terörizm ve İsrail karşıtı tutumların yaygınlaştığı bir yer haline geldiğini söyledi. Polis operasyonunda yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı.

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, Columbia Üniversitesinde bir süredir devam eden Filistin destekçisi gösterilerin dün gece düzenlenen "başarılı" polis baskınıyla son bulduğunu belirtti.

Adams, New York Polis Teşkilatı (NYPD) yetkilileriyle, Columbia Üniversitesinde bir süredir devam eden Filistin destekçisi protestolarla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Columbia Üniversitesi yönetiminin isteği üzerine müdahaleyi başlattıklarını söyleyen Adams, "Barışçıl protestoları, terörizm ve İsrail karşıtı tutumların yaygınlaştığı bir yere dönüştürenlerin uzaklaştırılması için Columbia ve City College'da yaklaşık 300 kişinin gözaltına alınmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirdik." dedi.

Adams, NYPD'nin, öğrenciler tarafından tutulan Hamilton binasını boşaltırken "çok disiplinli" çalıştığını, çadırların bulunduğu bölüm dahil kampüsteki protesto alanlarının hepsinin temizlendiğini kaydetti.

"Şehrin huzurunun ve güvenliğinin bozulmasına izin veremeyiz." diyen Adams, kampüsteki öğrencilerin, üniversite ile bağı olmayan gruplar tarafından desteklendiğini söyledi.

Belediye Başkanı, New York'un birçok yerine yayılan gösterilerin, "Siyahi Hayatlar Önemlidir" yürüyüşüne benzer göstergeler taşıdığını, şehir dışından huzursuzluk yaratmak amacıyla gelenlerin olduğunu belirtti.

"Gençleri radikalleştirmeye yönelik bir hareket var." diyen Adams, "Bu, gençlerin profesyonel olanlardan etkilendiği ve çocuklarımızı radikalleştirdiği küresel bir sorundur ve ben New York Belediye Başkanı olarak bunun olmasına izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelinde hala 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000'den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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