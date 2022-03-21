Nevşehir'de üç köyde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Haberler

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Nevşehir'de üç köyde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de üç köyde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı köylerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı köylerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Akköy, Boyalı ve Karacaören köylerindeki evlerde hırsızlık yapıldığına dair farklı dönemlerde şikayet alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı.

Araştırmalar sonucunda şüphelilerin İ.T. ve Y.Ö. olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.T. tutuklandı, Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Karacaören, Hisarcık, Nevşehir, Ürgüp, Güncel, Haberler

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