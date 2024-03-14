Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de Hayırseverden 10 Milyon Liralık Bağış

Güncelleme:

Nevşehir'de bir hayırsever tarafından bağışlanan 10 milyon lira, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye dağıtılacak.

Nevşehir'de bir hayırsever tarafından bağışlanan 10 milyon lira, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye dağıtılacak.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırsever iş insanı Yaşar Eroğlu, Nevşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı il genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere, Nevşehir Kızılay Şubesi iş birliğinde dağıtılmak üzere 10 milyon lira bağışladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eroğlu, "Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşamak, şehrimizin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek adına Nevşehir Valiliğine bu bağışı yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin ramazan ayında aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla bu adımı attık. Nevşehirli iş insanları olarak şehrimizin sosyal sorumluluğuna katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Fidan da Eroğlu'na teşekkür ederek, "Bu anlamlı katkı, şehrimizin dayanışma ve yardımlaşma kültürünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu tür destekler, toplumumuzun daha güçlü bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. Destekten dolayı vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Nevşehir Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nurullah Savaş kimdir? MHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Nurullah Savaş kaç yaşında, nereli? Adem Çelebi kimdir? AK Parti Erzurum- Oltu Belediye Başkan adayı Adem Çelebi kaç yaşında, nereli? Adem Kınalı kimdir? AK Parti Erzurum- Narman Belediye Başkan adayı Adem Kınalı kaç yaşında, nereli? Necati Selçuk kimdir? MHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk kaç yaşında, nereli? Osman Belli kimdir? AK Parti Erzurum- Köprüköy Belediye Başkan adayı Osman Belli kaç yaşında, nereli? Savcı Şaka kimdir? AK Parti Erzurum- Karayazı Belediye Başkan adayı Savcı Şaka kaç yaşında, nereli? Sedat Gümüş kimdir? AK Parti Erzurum- Karaçoban Belediye Başkan adayı Sedat Gümüş kaç yaşında, nereli? Zeki Kayda kimdir? MHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda kaç yaşında, nereli? Ahmet Coşkun kimdir? Cumhur İttifakı Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli? Recep Karataş kimdir? AK Parti Erzurum- Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Tosun kimdir? MHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun kaç yaşında, nereli? Serdal Şan kimdir? AK Parti Erzurum- Hınıs Belediye Başkan adayı Serdal Şan kaç yaşında, nereli? Ercan Akyosun kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Ercan Akyosun kaç yaşında, nereli? Seyhun Saydın kimdir? AK Parti Erzurum- Çat Belediye Başkan adayı Seyhun Saydın kaç yaşında, nereli? Necdet Türk kimdir? MHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title