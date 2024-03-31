Nevşehir'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Nevşehir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
K.Ş. yönetimindeki 54 ADV 535 plakalı hafif ticari araç, Avanos-Kalaba kara yolu Özkonak beldesi kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtakilerden 85 yaşındaki Fadime Kocaaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü ile kardeşi O.Ş, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçtakilerin, Yozgat'ın Çayıralan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, oy kullanmak için Antalya'dan yola çıktıkları öğrenildi.