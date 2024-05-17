Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de 7 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

Çeşitli suçlardan yargılandıkları davalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü, ekiplerce yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Nevşehir Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti

Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title