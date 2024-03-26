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Nevruz etkinliğinde cep telefonu hırsızlığı

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Diyarbakır'da gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde 22 cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesindeki alanda, 21 Mart'ta düzenlenen etkinlikte cep telefonlarının çalındığını fark eden 22 kişi polise ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, yankesicilik olayına karışabileceği öngörülen bir aracın Batman'dan Diyarbakır'a geldiği tespit edildi.

Yapılan takip sonucu etkinlik alanında park halinde olduğu belirlenen araca binmek üzere olan V.G, A.İ, E.G, Ö.İ. ile F.İ. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 22 cep telefonu bulundu.

Şüpheliler ilk ifadelerinde telefonları çalmadıklarını ileri sürdü. Bu sırada cep telefonlarının sahipleri arama yapınca gelen çağrıları cevaplayan polis, mağdurları şubeye davet etti.

Çoğu "hırsızlık" olmak üzere A.İ'nin 37, V.G'nin 8, E.G'nin 13, Ö.İ'nin 6 ve F.İ'nin 5 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Güvenlik Hırsızlık Adliye Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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