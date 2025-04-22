'Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar' projesi, ciddi enerji verimliliği sağlayacak

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi'nden Doç. Dr. Veysel Akyüncü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayımladığı, 2025 yılında zorunlu hale gelen 'Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar' (NSEB) projesinin ciddi enerji verimliliği sağlayacağını söyledi. Doç. Dr. Akyüncü, "Ülkemizde enerji verimliği yüksek, ihtiyaç duyduğu enerjinin büyük kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan ve enerji tüketimini minimize ederek çevresel etkileri azaltan yapıların inşasını da hedefliyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere 2 bin metrekare ve üzeri konutlarda 'Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar' projesini hayata geçirdi. Zorunlu projenin hayata geçirilmesiyle yeni yapılara güneş paneli sistemi uygulanmaya başlandı. NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Veysel Akyüncü, bakanlığın vatandaşlar için iyi bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Projeyi anlatan Doç. Dr. Akyüncü, "Kullanılan enerjinin en az yüzde 10'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması zorunluluğu getirilmiş olacak. Böylece ülkemizde enerji verimliğini artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla önemli bir adım atılmış olacak. Yeni binalarda yenilenebilir enerji kullanımının zorunlu hale gelmesi sağlanacak. Özellikle bu düzenleme inşaat sektöründe enerji verimliği standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Neredeyse sıfır enerjili binalar kavramı ile ülkemizde enerji verimliği yüksek, ihtiyaç duyduğu enerjinin büyük kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan ve enerji tüketimini minimize ederek çevresel etkileri azaltan yapıların inşasını da hedefliyor. Bu anlamda vatandaşımıza da ciddi anlamda enerji maliyetlerini azaltma, çevresel etkilerin özellikle azaltılması ki hava kirliliği ve diğer buna bağlı etkilerin azaltılması. Bölgeye tabii ekonomik olarak da ciddi bir katkı sağlayacak. Bunun yanında da sosyal sorumluluk ve bilinci artırmış olacak" diye konuştu.

'ELEKTRİK GİDERLERİNDE İYİLEŞTİRME SAĞLAYACAK'

Doç. Dr. Akyüncü, projenin bina giderlerine katkı sunacağını ifade ederek, "Vatandaşımızın özellikle ekonomik olarak faydasına olacak bir yönetmelik. Gerek işletmeler gerek konut bazında da yapılacak bütün binalarda, 2 bin metrekare üzerindeki yapılarda uygulanacağı için ciddi anlamda enerji verimliliği sağlayacaktır. Önemli gider kalemlerinden olduğu için elektrik giderlerinde ciddi anlamda iyileştirme sağlayacaktır. Bu da birçok ekonomik anlamda da olumlu yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

'TALEPLER YOĞUNLAŞTI'

Güneş paneli sistemini uygulayıcısı firmanın yetkilisi inşaat mühendisi Ali Melih Tecer, Türkiye'nin elektrik, enerji giderinin yaklaşık yüzde 30-35'nin konutlarda kullanıldığını söyledi. Projenin enerji sarfiyatının azaltılabilmesi, dışa bağımlılığı azaltabilmek ve yapıların kendi enerjilerini kendilerine üretebilmesi adına atılmış güzel bir adım olduğunu belirten Tecer, "Vatandaşa faydaları, aidatın düşmesi, sitelerdeki ortak alanların aydınlatılması, havuzun aydınlatılması ve çalıştırılması bakımından kullanılan elektriği artık sıfıra düşmüş olması. 10 bloklu sitede, her blok çatısının üzerine bir güneş enerjisi santrali kurduk. Artık bu yapıların, binaların hepsi kendi ortak alanlarının enerjilerini kendileri üretiyorlar. Havuzlarının enerjilerini kendileri üretiyorlar. Talep çok yoğun. Özellikle müstakil evlerde ve apartmanlarda talebimiz çok yoğun. Çünkü müstakil ev dediğimiz şeyi sürdürülebilir hale getirmek çok daha kolay. Müşterilerimiz müstakil evlerin üzerine örnek vermek gerekirse 5 kilovat bir sistem yapıyorlar, 5-10 kilovat kullanıma göre değişen. Bu yatırım yaptıklarından sonra 25 sene boyunca hiçbir şekilde elektrik faturası ödemiyorlar. Aslında çok büyük bir maliyeti yok. Elektrik faturalarındaki artıştan kaynaklı olarak yaptığımız şu andaki bir yatırım. Güneş enerjisi sektöründe 3,5-4 senede amorti edilebilen bir yatırım. Artık yeni teknolojilerle buraya kadar düşmüş durumda. 20 sene hiçbir şekilde bir bedel ödemiyorlar" dedi.

'ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK'

İnşaat firması genel müdürü Doğan Tercan, yılda yaklaşık 3 bin konut üretip sattıklarını belirterek, "Bakanlığımızın almış olduğu karar devrim niteliğinde bir karardır. Bakanlığımız şunu söylüyor, inşaat alanınız 2 bin metrekarenin üzerindeyse ve kullanacağı enerjinin minimum yüzde 10'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama zorunluluğu getirmiştir. Bizler de zaten yapacağımız projelerimizde halihazır inşaatlarımızda bunu harfiyen uyguluyoruz. Zaten uygulamazsak iskan alamıyoruz. Tüketici açısından aslında çok faydalı bir yönetmelik bir karar. Şöyle ki sitede ortalama 3 bin kişinin yaşayacağını düşünürsek burada ciddi bir yaşam alanı tabiri caizse küçük bir belde. Burada havuz aydınlatılması, çevre aydınlatmaları, asansörler, kat holleri, sauna, otopark bunların tüm giderlerini vatandaşlar aidat olarak ödüyorlardı. Bundan sonra yönetmelikle beraber artık yenilebilir enerjiden karşılayacaklar. Dolayısıyla insanlarımızın ceplerine eksi olarak yansıyacaktır. Bunun vatandaşa hem de ülke ekonomisine faydası olacaktır" diye konuştu.

Alıcılar daireleri görmeye gelen müşterilerinin bilinçli olduğunu ifade eden Tercan, "İnsanlar konut alırken, daire, iş yeri alırken yapısını, konumunu, enerji özelliğini soruyorlar. İnsanlar konfor alanlarını biraz daha geniş tutarak, binanın tüm özelliklerini soruyorlar. Bundan sonra enerji sınıfını da soracaklardır" ifadelerini kullandı.