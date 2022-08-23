Nehirde aranan Amed öğleyin kaybolmuş, korkup kaçan arkadaşlarından biri akşam haber vermiş

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde dün akşamdan beri Dicle Nehri'nde aranan 10 yaşındaki Amed Donat'ın aslında öğle saatlerinde kaybolduğu, yanındaki arkadaşlarının korkup kaçtığı ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde dün akşamdan beri Dicle Nehri'nde aranan 10 yaşındaki Amed Donat'ın aslında öğle saatlerinde kaybolduğu, yanındaki arkadaşlarının korkup kaçtığı ortaya çıktı. Donat eve dönmeyince akşam saatlerinde ailenin tek tek çocuklarla konuştuğu, içlerinden biri acı gerçeği itiraf ettiği belirtildi.

Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri'nden geçen Dicle Nehri'nde, dün saat 19.00 sıralarında bir çocuğun boğulma ihbarı üzerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler nehirde kaybolduğu belirlenen Amed Donat için su altında ve yüzeyinde arama çalışması başlattı. Sabaha kadar aralıksız süren çalışmalardan sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde polis helikopteri ve Elazığ'dan da balık adamlar takviye olarak bölgeye gönderildi.

Ekiplerin arama çalışmaları sürerken, Amed Donat'ın akşam saatlerinde değil, öğle saatlerinde kaybolduğu belirlendi. Donat'ın gözden kaybolunca yanındaki yaklaşık 10 arkadaşının korkup kaçtığı tespit edildi. Amed Donat eve dönmeyince ailesinin tek tek arkadaşlarına sorduğu, içlerinden birinin acı gerçeği itiraf ettiği belirtildi. Ailenin ihbarı üzerine de bölgeye ekiplerin sevk edildiği bildirildi.