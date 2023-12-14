Nazilli'de Zehirlenerek Ölen Köpek Sayısı 9'a Çıktı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 4 sokak köpeği daha ölü bulundu. Bölgede zehirlenerek ölen köpek sayısı 9'a çıktı.

Nazilli'nin Çapahasan Mahallesi'nde önceki gece iki ayrı sokakta 5 sokak köpeği ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye Nazilli Belediyesi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, köpeklerin zehirlendiği belirlendi. Ekipler, köpeklerin neden zehirlendiğinin tespiti için numune aldı. Köpekler, belediye ekipleri tarafından bölgeden alınarak gömüldü.Bugün sabah saatlerinde bu kez Çapahasan'a 3 kilometre mesafedeki Yeşil Mahalle'de 4 sokak köpeği daha ölü bulundu. Böylece son 3 günde zehirlenerek ölen köpek sayısı, 9'a çıktı. Köpeklerin neden zehirlendiği araştırılırken, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, köpekleri katleden kişi veya kişilerin bir an önce bulunup, hak ettikleri cezaların verilmesini isteyip, "Maalesef bölgemizde çok kötü bir şekilde vahşet içerisinde öldürülmüş olan köpeklere denk gelmiştik. Maalesef şu anda sayı 9'a yükseldi. Aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de zincirleme bir şekilde hayvanların zehirlenerek öldürüldüğünü duyuyoruz. Bu tamamıyla insanlığa sığdırılamayacak ve kabullenilemeyecek bir durum. Bizler bunun böyle olmasını kesinlikle istemiyoruz. Tüm yetkililerin buna bir çözüm bulmasını, kısırlaştırmalar yapmasını, bu konuda üstüne düşen sorumlulukları yerine getirerek yıllardan bu yana vermiş olmaları gereken hizmeti sağlamalarını bekliyoruz" dedi. (DHA)