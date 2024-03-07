Nazilli'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı
Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İ.A. idaresindeki hafif ticari araç, Polis Okulu Kavşağı'nda motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet yola savruldu ve A.A. yaralandı. Yaralı, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 09 AIY 411 plakalı hafif ticari araç, Polis Okulu Kavşağı'nda, A.A'nın kullandığı 09 AKC 748 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet yola savruldu.
Yaralanan A.A, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.