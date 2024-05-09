Üye Girişi
Haberler

Nazilli'de Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından kortej düzenlendi. Belediye Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte mobil ekiplerin kortejinin ardından kurulan stantlarda kullanılan araç ve gereçler sergilendi. Vatandaşlara görevde kullandıkları yaka kamerası, yeni nesil radar, alkolmetre cihazları hakkında bilgi veren ekipler, soruları yanıtladı. Etkinliğe Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy da katıldı.

Nazilli'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından kortej düzenlendi.

Belediye Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte mobil ekiplerin kortejinin ardından kurulan stantlarda kullanılan araç ve gereçler sergilendi.

Vatandaşlara görevde kullandıkları yaka kamerası, yeni nesil radar, alkolmetre cihazları hakkında bilgi veren ekipler, soruları yanıtladı.

Etkinliğe Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sedat Sırrı Arısoy Trafik Haftası alkolmetre Jandarma Nazilli trafik Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title