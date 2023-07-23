Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan Basın Bayramı Mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özcan, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, basın emekçilerine teşekkür etti ve basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Tüm basın emekçilerinin Basın Bayramı'nı kutlayan, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan mesajında, "24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınından sansürün kaldırılması, 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak her yıl 24 Temmuz'da kutlanmaktadır. Demokrasinin en önemli unsurlarından biri de kuşkusuz ki basın özgürlüğüdür. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, Milletin müşterek sesidir' ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır" dedi.

Başkan Özcan sözlerinin devamında, "Tüm zorluklara rağmen özveri ile çalışan ve görevini başarıyla sürdüren, bizleri doğru, tarafsız haberlerle buluşturan siz değerli basın emekçilerimize teşekkür borçluyuz. Türk basınından sansürün kaldırılmasının yıldönümünde bir kez daha; toplumların gözü, kulağı olan basının özgür ve sansürsüz olabildiği, halkın gerçek ve tarafsız bilgiye ulaşabildiği nice bayramlar diliyor, zor şartlarda işlerini büyük özveri ile yapan, doğru haber ve basın özgürlüğü için mücadele veren tüm emekçilere sevgi ve saygılarımı sunuyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN