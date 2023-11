Neil Druckmann ile yapılan röportajda, Last of US çok oyunculu oyununun durumu ve The Last of US Part III'ün potansiyel gelişimi hakkında sorular soruldu. Druckmann, konuyla ilgili herhangi bir güncelleme olmadığını belirtti ve üçüncü bölüm hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Naughty Dog'un Yaratıcı Yönetmeni Neil Druckmann, The Last of US Part III Hakkında Konuştu

Naughty Dog'un yaratıcı yönetmeni Neil Druckmann ile bir röportaj yapıldı. Yapılan röportajda kendisine yaklaşan Last of US çok oyunculu oyununun kaderi ve The Last of US Part III'ün potansiyel gelişimi hakkında sorular soruldu.

Neil Druckmann, Last of US akıbeti konusunda ağzını kapalı tuttu

Last of US çok oyunculu projesinin askıya alındığını öne süren son haberlere yanıt olarak Druckmann, konuyla ilgili "herhangi bir güncellemesi olmadığını" belirterek çok az netlik sağladı ve serinin potansiyel üçüncü bölümü hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Entertainment Weekly'ye verdiği röportajda Druckmann, oyunun dünyasına duyduğu derin sevgiyi dile getirdi ve hem stüdyonun hem de hayranların seriye olan tutkusunu kabul etti. Ancak, yayınlanması planlanan TLoU Part II Remastered'a odaklanmanın ötesinde gelecekteki herhangi bir gelişme hakkında kaçamak cevaplar verdi.

Söylentiler doğru çıktı! The Last of US Part 2 Remastered resmen geliyor

Druckmann Naughty Dog'un üzerinde çalıştığı başka projeler olduğunu açıkladı. Daha önce stüdyonun bir sonraki oyununu çoktan seçtiğini belirtmiş olsa da, bunun söylentilere konu olan bilimkurgu oyunu The Last of Us: Part III mü yoksa tamamen farklı bir proje mi olacağı konusunda gizliliğini korudu. Hayranların seriye üçüncü bir bölüm eklenmesine yönelik ısrarlı arzularına rağmen Druckmann stüdyonun bir sonraki projesinde ilerlediğini ve kararın kesinleştiğini vurguladı.

Last of US'ın çok oyunculu oyununa değinen son haberler, Naughty Dog'un Destiny'nin geliştiricisi Bungie tarafından yapılan bir incelemenin ardından oyunun geliştirmesini durdurduğunu gösteriyordu. Bu arada stüdyo, Ocak 2024'te PS5'te yayınlanması planlanan The Last of US Part II Remastered için hazırlanıyor.

The Last of US 2. sezonu bekleyenlere kötü haber! Yine…

Oyunun dizisinin 2. sezonunun çekimlerine ise Ocak 2024'te başlanacak. Maalesef daha önce bahsettiğimiz gibi bu da gecikti. Siz Druckman'ın açıklamalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.