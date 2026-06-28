GÜNDEM ÖZETİ / 28 Haziran 2026

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen parlamento başkanlarıyla görüşecek.

(İstanbul/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası Elemeleri'ndeki Bosna Hersek ve İsviçre maçları öncesi medya günü, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.15)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci etabında dördüncü ve son maçını Belçika ile yapacak.

(Gliwice/17.30)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabı, L Grubu'nda Panama-İngiltere ile Hırvatistan-Gana, K Grubu'nda Kolombiya-Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan, J Grubu'nda ise Cezayir-Avusturya ve Ürdün-Arjantin maçlarıyla tamamlanacak.

(New York/Philadelphia/00.00/Miami/Atlanta/02.30/Kansas City/Dallas/05.00)

4- 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu, Güney Afrika-Kanada maçıyla başlayacak.

(Los Angeles/22.00)

5- Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü, Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

(İstanbul/17.15)

6- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin onuncu ayak yarışı, Hollanda'da yapılacak.

(Assen/15.00)

7- Formula 1'de 2026 sezonunun onuncu ayağı Avusturya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Spielberg/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA