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NATO Zirvesi'nde "yakın ortaklarla" oturum düzenlendi

AA - Güncel
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NATO Zirvesi'nde 'yakın ortaklarla' oturum düzenlendi

İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden NATO Zirvesi'nde "yakın ortaklarla" oturum düzenlendi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden NATO Zirvesi'nde "yakın ortaklarla" oturum düzenlendi.

Oturumda NATO devlet ve hükümet başkanlarına Finlandiya, İsveç, Gürcistan liderleriyle Avrupa Birliği (AB) yönetimi katıldı.

Ayrıca ilk kez bir NATO Zirvesi'nde İndo-Pasifik ortakları olan Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin liderleri de yer aldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, oturumun açılışındaki konuşmasında, NATO'nun karşısındaki sınamaların küresel nitelik taşıdığını söyledi.

Çin'in NATO değerlerini paylaşmadığını belirten Stoltenberg, Rusya ve Çin'in kurallara dayalı uluslararası düzeni bozmak istediklerini, bu yüzden birliktelik sergilemeleri ve benzer düşünen ortaklarla iş birliği yapmaları gerektiğini ifade etti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine değinen Stoltenberg, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü muhtıra imzalanmasını memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Stoltenberg, iki ülkenin NATO üyelik başvurularının tarihi olduğunu kaydederek, katılımlarının NATO'yu güçlü, bu ülkeleri daha güvenli kılacağını dile getirdi.

AA / Güncel

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