NATO Liderler Zirvesi'ni yaklaşık 2 bin gazeteci takip ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NATO Liderler Zirvesi'ni yaklaşık 2 bin gazeteci takip ediyor

AA - Melik Fırat Yücel - Güncel
 - Güncelleme:

Basın merkezinden detaylar Zirvedeki haberleri kendi ülkelerine aktarmaya çalışan gazeteciler Basın merkezindeki yoğunluk İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni takip etmek için 50'den fazla ülkeden yaklaşık 2 bin gazeteci akredite oldu.

Basın merkezinden detaylar

Zirvedeki haberleri kendi ülkelerine aktarmaya çalışan gazeteciler

Basın merkezindeki yoğunluk İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni takip etmek için 50'den fazla ülkeden yaklaşık 2 bin gazeteci akredite oldu. IFEMA fuar alanında yapılan zirvedeki haberleri kendi ülkelerine aktarmaya çalışan gazeteciler, basın merkezinde yoğun bir çaba gösterdi.

AA / Melik Fırat Yücel - Güncel

İspanya Madrid Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title