NATO Liderler Zirvesi'ni yaklaşık 2 bin gazeteci takip ediyor Basın merkezinden detaylar Zirvedeki haberleri kendi ülkelerine aktarmaya çalışan gazeteciler Basın merkezindeki yoğunluk İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni takip etmek için 50'den fazla ülkeden yaklaşık 2 bin gazeteci akredite oldu. Basın merkezinden detaylar Zirvedeki haberleri kendi ülkelerine aktarmaya çalışan gazeteciler Basın merkezindeki yoğunluk İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni takip etmek için 50'den fazla ülkeden yaklaşık 2 bin gazeteci akredite oldu. IFEMA fuar alanında yapılan zirvedeki haberleri kendi ülkelerine aktarmaya çalışan gazeteciler, basın merkezinde yoğun bir çaba gösterdi. AA / Melik Fırat Yücel - Güncel İspanya Madrid Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› NATO Liderler Zirvesi'ni yaklaşık 2 bin gazeteci takip ediyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.