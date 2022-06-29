NATO Liderler Zirvesi'ni yaklaşık 2 bin gazeteci takip ediyor
AA - Melik Fırat Yücel - Güncel
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Basın merkezinden detaylar Zirvedeki haberleri kendi ülkelerine aktarmaya çalışan gazeteciler Basın merkezindeki yoğunluk İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni takip etmek için 50'den fazla ülkeden yaklaşık 2 bin gazeteci akredite oldu.
Basın merkezinden detaylar
Zirvedeki haberleri kendi ülkelerine aktarmaya çalışan gazeteciler
Basın merkezindeki yoğunluk İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni takip etmek için 50'den fazla ülkeden yaklaşık 2 bin gazeteci akredite oldu. IFEMA fuar alanında yapılan zirvedeki haberleri kendi ülkelerine aktarmaya çalışan gazeteciler, basın merkezinde yoğun bir çaba gösterdi.
AA / Melik Fırat Yücel - Güncel