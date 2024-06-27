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Nakliyat-İş Sendikası, Asgari Ücretin Artırılması İçin Eylem Yaptı

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası, asgari ücretin artırılması talebiyle İstanbul'daki Yeditepe TIR Garajı önünde eylem yaptı. Sendika Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, 'İşçileri, emekçileri, kamu emekçilerini, köylüleri, açlığa ve yoksulluğa mahküm eden bu ekonomik politikaya karşı direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Asgari ücretin ikinci altıncı ayda da gerçek enflasyon oranında artırılması gerekir diyoruz' dedi.

Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL)- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası, asgari ücretin artırılması talebiyle İstanbul'daki Yeditepe TIR Garajı önünde eylem yaptı. Sendika Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "İşçileri, emekçileri, kamu emekçilerini, köylüleri, açlığa ve yoksulluğa mahküm eden bu ekonomik politikaya karşı direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Asgari ücretin ikinci altıncı ayda da gerçek enflasyon oranında artırılması gerekir diyoruz" dedi.

Asgari ücretin artırılması talebiyle sendikaların eylemleri sürüyor. DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası da İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki Yeditepe TIR Garajı önünde eylem yaptı. Protestoda "Sefalet ücretine, yoksullaşmaya, açlığa hayır. Direne direne kazanacağız" yazılı pankart açıldı. "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganının atıldığı eylemde konuşan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Neresinden bakarsak bakalım, yaşam standardına bakalım, işçileri ve emekçileri daha fazla yoksullaşmaya, açlığa mahküm etmek isteyen bu politikalara karşı direnmeye ve mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi. Küçükosmanoğlu, şunları söyledi:

"Rize'de, Karadeniz'de çay üreticilerine uygulanan taban fiyat politikasıyla köylüler de çiftçiler de açlığa mahküm edilmektedir. Bütün bu olan biten karşısında ne yazık ki sendikal hareket de alması gereken tutumu almış değil. Yani bu kadar açık. Günlerden beri söyleniyor. Asgari ücrete ikinci altıncı ayda zam yapılmayacağı söyleniyor ancak sendikal harekete bakıyoruz, etkili bir eylem var mı, yok. Biz de Nakliyat-İş Sendikası olarak aslında işçi sınıfının bir çığlığını, işçi sınıfının bu meseleye bakışının nasıl olması gerektiğini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak istedik. Direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Yani işçileri, emekçileri, kamu emekçilerini, köylüleri, açlığa ve yoksulluğa mahküm eden bu ekonomik politikaya karşı; açlığa, yoksulluğa karşı direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. O bakımdan buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Asgari ücretin ikinci altıncı ayda da gerçek enflasyon oranında artırılması gerekir diyoruz.

"Asıl yapılması gereken, servetin vergilendirilmesi"

2024 için bizim belirlediğimiz asgari ücret 36 binin üzerine enflasyon oranında bir artışın yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm ücretlerin, kamu emekçilerinin, işçilerin, emekçilerin ücretlerinin de reel olarak bu yoksullaşma, bu açlığa mahküm etme karşısında artırılması gerekir. Bizim mücadelemiz devam edecek. Toplu sözleşmelerde ve örgütlenme mücadelemizde sarı sendikacılığa karşı bu mücadelemiz de devam ediyor. Hepimizin bildiği gibi yeni vergiler gündemde. Yani bir taraftan bahşişten, işte motokuryenin yapmış olduğu hizmetten, ev kirasından vergi alınmanın hesabı yapılıyor. Bir tarafta bunlar yapılıyorken bir taraftan bir para babasının milyarlarca lira vergisi bir kalemde silindi. Orada da adaletsizlik var. İşçilerin, emekçilerin eline geçmeden vergiden kesiliyor. Yüzde 15'le başlayan vergi oranı yıl sonuna kadar yüzde 35'lere çıkıyor. Bu yetmezmiş gibi hala işçilerden ve emekçilerden KDV artışlarıyla, diğer vergi düzenlemeleriyle yeni vergilerin getirilmesi gündemde. Burada asıl yapılması gereken, servetin vergilendirilmesi. Bir diğer talebimiz de bu"

Kaynak: ANKA / Güncel

Asgari Ücret İstanbul Sendika Ekonomi Güncel Haberler

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