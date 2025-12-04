"NADMEX Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi" İstanbul'da başladı

Doğal afetler öncesinde alınması gereken önlemler, bilinçlendirme çalışmaları ve projelere dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "NADMEX 2025 Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi" başladı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açan etkinliğin bilimsel danışmanlığını yürüten Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, açılış törenindeki konuşmasında, zirve ve fuar kapsamında afet yönetimi alanında çalışan üniversite, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 3 gün boyunca bir arada olacağını söyledi.

Etkinlikle afetlere karşı dirençli bir toplumun oluşmasını hedeflediklerini belirten Ersoy, fuarda kurtarma ekipmanları, acil durum çözümleri, yangından korunma ekipmanları, teknik tekstil, fiber özel üretim ürünleri, yenilikçi ve sürdürülebilir metal işleme çözümleri gibi yenilikçi alanda çeşitli ürünlerin sergilendiğini aktardı.

Ersoy, afetlerin etkilerine değinerek, "Afetler, sosyal yaşam rutinlerimize darbe vuran olağanüstü durumlar yaratır. Günlük yaşamımızı zora sokar, her gün yaptığımız işleri yapamaz hale geliriz. Hele afetlere hazırlıksız yakalanmışsak, bu zor durum daha da uzar gider. Bu durumu düzeltmenin yolu, afet tarafından yönetilmekten değil, afeti yönetmekten geçer. Afet yönetimi, küresel anlamda bu yüzyılın en önemli ve en öncelikli işidir." diye konuştu.

Yaşanan çoklu felaketler karşısında insanoğlunun giderek daha ağır bedeller ödediğine işaret eden Ersoy, küresel olarak son 55 yılda deprem gibi afetlerin ekonomik maliyetinin 2 trilyon dolara yaklaştığını, dünya genelinde meydana gelen 25 bin sel, fırtına, kuraklık ve aşırı sıcakların doğrudan etkilerinin ise 5 trilyon dolardan fazla bir ekonomik kayba yol açtığını aktardı.

"İyi bir afet risk yönetimiyle geleceği geçmişten daha iyi inşa edebiliriz"

Prof. Dr. Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Son 100 yılın değil, son 1000 yılın en büyük felaketlerini yaşadığımız 6 Şubat 2023 depremlerinin ülkemize verdiği zarar, 53 binden fazla can kaybı ve 104 milyar dolarlık bir ekonomik yıkımdır. Türkiye afetlerde ulusal bütçesinin yaklaşık yüzde 1'ini kaybeden riskli ülkeler arasında yer almaktadır. Ama iyi bir afet risk yönetimiyle geleceği geçmişten daha iyi inşa edebiliriz. Afetleri uzaktan izlemek ve bu konuda hiçbir şey yapmamak insanoğlu için her zaman kaybedeceği büyük bir kumardır. Afetlere karşı dayanıklılık kapasitemizin artırılması yalnızca teknik bir hedef değil, aynı zamanda insani bir zorunluluk."

Dünya genelinde kentlerin nüfusunun giderek arttığına dikkati çeken Ersoy, "1800'lü yılların başında dünya nüfusunun sadece yüzde 3'ü kentlerde yaşarken, günümüzde bu oran yüzde 60'lara ulaşmıştır. Türkiye nüfusu 1927'den beri yani 98 yılda yaklaşık 6 kat artarken, İstanbul nüfusu bu süre içinde 23 kat artmıştır. Dünyanın sayılı mega şehirlerinden biridir. Bunun anlamı şehirlerin afete olan yatkınlıklarının ve zarar görme olasılıklarının artması demektir. Afet risklerinin azaltılması için mutlaka çağa uygun afet risk yönetimi uygulanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Afet Risklerini Azaltma ve Önlem Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, Türk Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü Doç. Dr. Kurtuluş Açıksarı ile çok sayıda davetli katıldı.

Protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen kurdele kesiminin ardından fuar ve zirve açıldı.