Müzede çizdikleri eserleri ören yerinde sergileyecekler

BURDUR (DHA) - BURDUR'da güzel sanatlar lisesi öğrencileri Burdur Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin arasında resim çizip, müzik dinletisi yapıyor. Öğrencilerin çizimi 18 Mayıs Müzeler Günü'nde Kibyra Ören Yeri'nde sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan ve il milli eğitim müdürlükleriyle koordineli yürütülen güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin estetik ve sanatsal zevklerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, Burdur Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hafta bir gün müzik ve resim derslerini Burdur Müzesi'nde yapıyor. Çalışmayla kültürel mirasın ve kültürel değerlerin korunması, tanıtılması, yaşatılması, geçmişle, gelecek arasında bağ kurulması, estetik ve sanatsal zevklerin geliştirilmesi, öğrencilere müzelerin ve eski eserlerin sevdirilmesi, koruma bilincinin aşılanması ve estetik sanatsal yönlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Resim Bölümü öğrencileri, eğitim etkinliği kapsamında teşhir salonundaki eserlerin resimlerini çiziyor, Müzik Bölümü öğrencileri ise müzik dinletisi yapıyor.

10'uncu sınıf öğrencisi Muhammet Ali Oral müzede resim yapmanın keyifli olduğunu dile getirdi.