Mustafa Yeneroğlu'ndan Bakan Koca'ya: 'Rüşvet Alan Kamu Görevlilerini Tespit Ettiniz Mi'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yönelik rüşvet iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Yeneroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Rüşvet alan kamu görevlilerini tespit ettiniz mi? Bu kişiler hakkında idari soruşturma başlattınız mı” diye sordu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yönelik rüşvet iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Yeneroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Rüşvet alan kamu görevlilerini tespit ettiniz mi? Bu kişiler hakkında idari soruşturma başlattınız mı" diye sordu.

Amerikan ilaç şirketi Alexion'un ürettiği Soliris isimli ilaç, ruhsatı alınmadan 5 yıl önce Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi. Ruhsat verilen ilaç, SGK'nın geri ödeme listesine alındı. Fakat temmuz ayında, ABD'deki denetleyici kurumlardan Securities and Exchange Comission (SEC), Alexion'un Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndaki yetkililere ruhsat sürecinde 1 milyar 300 milyon dolar rüşvet verdiğini iddia etti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, konu ile ilgili bugün TBMM'ye verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı'nda dağıtılan 1,3 milyon dolarlık rüşvetin, rüşvet veren şirketin yasal defterlerinde tutulmadığı, şirket içi ayrı bir defterde tutulduğu, ödemelerin kimlere yapıldığı ve bu yapılan ödemelerin bağış, ödül, genel giderler gibi kalemler altında tutulduğuna yer verilmiştir. İlaca ruhsat verilmesi sürecinde komisyon üyelerine kişi başı 100 bin dolar, ilacın SGK geri ödeme listesine alınmasında etkisi olduğu düşünülen bir bürokrata ise 13 bin dolar rüşvet verildiği tespit edilmiştir. Rüşvet verilen Sağlık Bakanlığı yetkililerinin kimler olduğu ise söz konusu kararda yer almamıştır.

"İLACIN SATIŞ FİYATI 66 BİN LİRA"

Türkiye'de güncel perakende satış fiyatı, 300 mg flakon için 66 bin 889 TL'dir. Tedavi başlangıcında ortalama yaklaşık 1 milyon 250 bin TL'lik ilaç kullanılmakta, daha sonra hastalar genellikle ömür boyu ayda yaklaşık 500 bin TL'lik ilaç kullanacaklardır. Dolayısıyla kamu bütçesinden yüklü bir miktar para, bu ilacın geri ödemesi kapsamında ödenmektedir."

Yeneroğlu, Bakanı Koca'dan şu soruları yönetti:

"AYNI TEDAVİYİ SAĞLAYAN BAŞKA İLAÇLARIN FİYATI NEDİR"

"Soliris (Eculizumab) isimli ilacın etken maddesini içeren, aynı tedaviyi sağlayan muadil başka hangi ilaçlar vardır, bu ilaçlar Türkiye'de ruhsatlı mıdır, geri ödeme listesinde midir ve bu ilaçların fiyatı nedir? Amerika'daki Securities and Exchange Comission (SEC) kararında bahsi geçen ilaca ruhsat verilmesi ve ilacın geri ödeme listesine eklenilmesi konularında Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve SGK'da karar mercii idari makamlardaki bürokratlar ve komisyonlardaki üyeler kimlerdir? SEC kararı üzerine, yetkili makam ve komisyonlar hakkında idari soruşturma başlattınız mı?

"RÜŞVET ALAN KAMU GÖREVLİLERİNİN LİSTESİNİ İSTEDİNİZ Mİ"

Amerika'daki Securities and Exchange Comission (SEC) veya Alexion şirketiyle iletişime geçerek Sağlık Bakanlığı ve SGK'dan rüşvet alan kamu görevlilerinin listesini istediniz mi? Amerikan ilaç şirketi Alexion'un yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinlik ve kongrelerde desteklediği Sağlık Bakanlığı ve SGK yöneticisi, personeli var mıdır? Varsa isimleri nelerdir?

"RÜŞVET ALANLARI TESPİT ETTİNİZ Mİ"

Amerika'daki Securities and Exchange Comission (SEC) kararı üzerine Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve SGK'da rüşvet alan kamu görevlilerini tespit ettiniz mi? Bu kişiler hakkında idari soruşturma başlattınız mı? Amerika'daki Securities and Exchange Comission (SEC) kararına konu olan rüşvet ve yolsuzluk olaylarının yargı eliyle soruşturulması için Sağlık Bakanlığı olarak savcılığa suç duyurusunda bulundunuz mu? Söz konusu ilaç için bugüne kadar kamu bütçesinden ne kadar ödeme yapılmıştır?"