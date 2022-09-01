Mustafa Yeneroğlu: İflas Etmiş Bir Yargı Düzeninde Yeni Bir Adli Yıla Başlıyoruz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, bugün başlayan yeni adli yıla ilişkin, “İflas etmiş bir yargı düzeninde yeni bir adli yıla başlıyoruz… Yargının sorunları, ne kadar kökleşmiş olursa olsun kader değildir. Bu çürümüş yapıyı değiştirmek elimizde. Hukuk devleti yolunda adil bir yargı için en önemli değişiklik, iktidar değişikliği olacak. En önemli değişim, ülkeyi yöneten zihniyetin, yani bu iktidarın topyekûn değişmesi olacak” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, bugün başlayan yeni adli yıla ilişkin, "İflas etmiş bir yargı düzeninde yeni bir adli yıla başlıyoruz… Yargının sorunları, ne kadar kökleşmiş olursa olsun kader değildir. Bu çürümüş yapıyı değiştirmek elimizde. Hukuk devleti yolunda adil bir yargı için en önemli değişiklik, iktidar değişikliği olacak. En önemli değişim, ülkeyi yöneten zihniyetin, yani bu iktidarın topyekün değişmesi olacak" dedi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada bugün başlayan yeni adli yılı değerlendirdi. Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"HSK KÖTÜ BİR SINAV VERMEYE DEVAM EDİYOR"

"HSK, maalesef ülkemizde yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlama konusunda oldukça kötü bir sınav vermeye devam etmektedir. Kurul, tamamen siyasi iktidarın talepleri doğrultusunda yargıyı şekillendirmeye devam etmektedir. İktidarı rahatsız edecek soruşturmalardan itina ile kaçan ama muhalifleri ise anında cezalandıran bir yargı yapısının oluşumunda en önemli unsur HSK yapısıdır.

"İKTİDARIN GÖZÜNDE CEZA YARGISI İKTİDARIN BİR SOPASIDIR VE İKTİDAR DA BUNU GÖNLÜNCE KULLANMAKTADIR"

İktidar, muhaliflere yönelik operasyonel faaliyetlerini savcılar ve sulh ceza hakimlikleri aracılığı ile yürütmektedir. İktidarın hoşuna gitmemesi yönü ile kamuoyunun gündemine taşınan olaylarda hızla gözaltı ve tutuklama kararları verilmektedir. Bu, kimi zaman 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla kimi zaman da toplumsal kutuplaştırmayı körüklemek amacıyla 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla gerçekleşmektedir.

"İFLAS ETMİŞ BİR YARGI DÜZENİNDE YENİ BİR ADLİ YILA BAŞLIYORUZ"

Anayasa Mahkemesi'nin 10 yıllık bireysel başvuru istatistiklerine göre; makul sürede yargılanma hakkının ihlali kararları da dahil edildiğinde esastan incelenen bireysel başvuru kararlarının yüzde 97'sinde en az bir hakkın ihlal edildiği kararı verilmiştir. İhlal kararlarının yüzde 60,6'sı makul sürede yargılanma hakkı, yüzde 10'u ise adil yargılanma hakkının ihlali tespitini içermektedir. Anayasa Mahkemesi'nin bu istatistikleri, genel olarak yargı düzenimizde makul sürede yargılanma hakkı ve adil yargılanma hakkı ile ilgili yapısal sorunları açıkça ortaya koymaktadır. İflas etmiş bir yargı düzeninde yeni bir adli yıla başlıyoruz.

"AVUKATLARIN YARGILAMALARDAKİ ETKİSİ HER GEÇEN SENE AZALTILMAKTADIR"

Avukatlık yargının üç sacayağından birisi olduğu halde avukatların yargılamalardaki etkisi her geçen sene azaltılmaktadır. İktidarın müdahil olduğu ceza ve idari davalarda karşı tarafın hukuki gerekçelendirmesi ne olursa olsun etkisiz kalmaktadır. Siyasi içeriği olmayan davalarda da adil yargılanma hakkı ve makul sürede yargılanma hakkına dair yapısal sorunlar nedeniyle bir avukatın müvekkiline istediği nitelikte hizmet vermesi mümkün olmamaktadır.

Yargıçların mesleğe kabullerinde sonucu belirleyen sözlü sınavlar Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılmakta, her Adalet Bakanı kendi siyasi ve ideolojik görüşü doğrultusundaki kişileri mesleğe alma temayülünü göstermektedirler. Hatta tuz o kadar kokmuştur ki 25-26 Aralık 2021 tarihinde yapılan Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı'ndan 94,85 puan alan Türkiye ikincisi dahi mülakatta 'başarısız' bulunmuştur.

"AYM'NİN VE AİHM'İN KARARLARI HERKES VE BÜTÜN YARGI ORGANLARI TARAFINDAN İSTİSNASIZ UYGULANMALI"

Yargının sorunları, ne kadar kökleşmiş olursa olsun kader değildir. Bu çürümüş yapıyı değiştirmek elimizde. Hukuk devleti yolunda adil bir yargı için en önemli değişiklik, iktidar değişikliği olacak. En önemli değişim, ülkeyi yöneten zihniyetin, yani bu iktidarın topyekün değişmesi olacak. İktidar değiştiği anda, bizler iktidara geldiğimiz anda yargının üzerindeki baskı bir anda sona erecek. DEVA Partisi olarak açıkladığımız Adil Yargı Eylem Planı'mızda belirttiğimiz üzere; HSK kapatılmalı ve iki ayrı kurul olarak yapılandırılmalı. Ceza yargılamalarında avukat ile savcı eşitlenmeli, denk bir ilişki olmalı. AYM'nin ve AİHM'in kararları, herkes ve bütün yargı organları tarafından istisnasız uygulanmalı. Hakimlik ve savcılığa girişte mülakat kaldırılıp yerine iki aşamalı yazılı sınav getirilmeli."