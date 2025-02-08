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Mustafa Varank, TMA Savunma Fişek Fabrikası'nı Ziyaret Etti

Mustafa Varank, TMA Savunma Fişek Fabrikası'nı Ziyaret Etti
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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Çorum Sungurlu'daki TMA Savunma Fişek Fabrikası'nı ziyaret ederek, tesisin savunma sanayine katkıları hakkında bilgi aldı ve yerli üretimin önemine vurgu yaptı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren TMA Savunma Fişek Fabrikası'nı ziyaret etti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre Varank, yıllık 360 milyon fişek üretim kapasitesine sahip tesiste inceleme yaptı.

Üretim hatlarını inceleyen Varank, TMA Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazancı, TMA Savunma Genel Müdürü Arel Çağman ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Doğan'dan tesis hakkında bilgi aldı.

Ziyarette ayrıca, fabrikanın Türkiye'nin savunma sanayisine ve küresel pazardaki konumuna sağladığı katkılar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Varank, yerli ve milli savunma sanayinin gelişiminde TMA Savunma'nın kritik rol üstlendiğini bildirdi.

Varank, "Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranını artıran ve dünya çapında ihracat yapan bu tür tesisler, ülkemizin bağımsızlık yolculuğunda büyük önem taşıyor. TMA Savunma, yüksek üretim kapasitesi ve hassas mühimmat teknolojileriyle gurur duyduğumuz milli markalarımızdan biri." ifadelerini kullandı.

Açıklamada TMA Savunma'nın, Türkiye'den dünyanın dört bir yanına ihracat yapan ve sektördeki öncü konumunu her geçen gün güçlendiren marka olduğu, ulusal ve uluslararası alandaki faaliyetlerini artırmaya devam ettiği de paylaşıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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