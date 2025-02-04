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MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Kayan: Ekonomik ve Dijital Dönüşümle Mersin'i Güçlendireceğiz

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Kayan: Ekonomik ve Dijital Dönüşümle Mersin'i Güçlendireceğiz
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MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden göreve seçildi. Kayan, Mersin'in ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için stratejik projelere odaklanacaklarını ve ulusal ve uluslararası yatırımcıları kente çekerek büyümeyi hızlandıracaklarını duyurdu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MÜSİAD'ın 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden görevine seçilen Kayan, Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, kentin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Kayan, stratejik projelere odaklanacak­larını ifade ederek, "Önümüzdeki 2 yıl Mersin için sadece ekonomik büyüme değil, dijital dönüşümle birlikte şehrin daha sürdürülebilir ve rekabetçi hale geldiği bir dönem olacak. Bizler de tüm paydaşlarımızla azami gayret göstereceğiz." dedi.

Ulusal ve uluslararası ya­tırımcıları kente çekerek ekonomik büyüme­yi hızlandıracaklarını dile getiren Kayan, şunları kaydetti:

"Mersin sahip olduğu stratejik konumu, limanları, serbest bölgesi ve tarım sektörüyle büyük potansiyele sahip. Bu potansiyeli kullanmak ve kenti bölgesel bir merkez haline getirmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz."

Kayan, konuşmasının ardından basın mensuplarıyla sohbet etti.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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