MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi öncesi konuştu Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İtalya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin her geçen gün güçlendiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle de başka bir döneme geçileceğine inandıklarını söyledi.

MÜSİAD tarafından, Roma'da bugün gerçekleştirilecek Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi ve İş Forumu öncesi iş dünyasından katılımcılar yemekte bir araya geldi.

MÜSİAD İtalya Şubesi Başkanı Gökhan Eller'in ev sahipliğindeki davete, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş ve İtalya ile iş bağlantıları olan çok sayıda iş insanı katıldı.

Davetin ardından AA muhabirine Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi ve İş Forumu hakkında değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, "Türkiye-İtalya arasında, liderler arasında güçlü bir işbirliği var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız da Sayın (İtalya Başbakanı Giorgia) Meloni'nin daveti üzerine İtalya'nın başkenti Roma'ya geliyor. Biz de işadamları heyeti olarak bir gün öncesinden bugün buradayız." dedi.

Zirve ve iş forumu için gelen heyetlere yönelik İtalya temsilcilikleri aracılığıyla bir akşam yemeği düzenlediklerini anlatan Asmalı, Türkiye-İtalya arasındaki ticari işbirliğinin gerçekten büyük bir ivmeyle ilerlediğini kaydetti.

Asmalı, şunları kaydetti:

"İtalya'nın Türkiye ile olan işbirliği ilişkileri her geçen gün güçleniyor. Son örneği de biliyorsunuz, çok önemli savunma sanayisinde imzalar atıldı. Baykar grubu buradaki Piaggio şirketini satın aldı. Leonardo'yla insansız hava araçlarının üretimi konusunda da bir işbirliği yaptı. Bunlar iki ülkenin ilişkilerinin artmasına vesile olacak hadiseler. Aynı zamanda birçok Türk firmasının İtalya'da yatırımları var. Dolayısıyla İtalya hem savunma sanayisinde hem makine imalatında hem diğer alanlarda önemli bir sanayi ve turizm yeri. Dolayısıyla ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bu ilişkilere de biz katkı vermeye iş adamları olarak devam edeceğiz. Umuyorum ki çok güzel anlaşmalar imzalanacak. Büyük bir hazırlık var. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle de ilişkiler, bambaşka bir döneme geçecek diye inanıyoruz."

"Büyük projelerle geldik"

Akşam yemeğine ev sahipliği yapan MÜSİAD İtalya Şubesi Başkanı Eller de zirvenin çok önemli olduğunu söyledi.

İtalya'da MÜSİAD'a benzer başka kuruluş olmadığını ve böyle bir daveti organize etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eller, "Hepimizin amacı Türkiye ile İtalya arasındaki bu ticaret hacmini genişletmek ve büyütmek. Biz de bu iradedeyiz inşallah. Büyük projelerle geldik toplantıya." diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalarla İtalya'da satıştaki, kayyum atanmış en büyük şirketlerin listesini çıkardıklarını anlatan Eller, "Bu çok önemli bir çalışmaydı." ifadesini kullandı.

Bu çalışmalarını, hem büyükelçiye hem de bakanlığa sunduklarını aktaran Eller, şunları kaydetti:

"Tabii bu şirketler büyük şirketler. Büyük şirketler olduğundan belki Türkiye'den bunun alınımları tek şirket aracılığıyla zor olabilir ama bir konsorsiyum anlaşmasıyla bir topluluk halinde olabilir. Biz fizibilitesini yaptık ve bakanlığımıza sunduk. Güzel planlarımız var, projelerimiz var."