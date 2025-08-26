Musa Özçiçek'in 23 Yıllık Oyuncak Araba Koleksiyonu

Çocukluk tutkusunu 23 yıldır sürdüren Musa Özçiçek, yurt içi ve yurt dışında katıldığı fuarlar ile gezilerden topladığı modelleri, 2 binden fazla oyuncak arabadan oluşan koleksiyona dönüştürdü.

İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Özçiçek, 12 yaşından beri özel seri, tasarım ve imzalı arabaları satın alarak binlerce oyuncak biriktirdi.

Şehir şehir, ülke ülke gezerek oluşturduğu koleksiyonunu, kendisinin işlettiği oyuncakçıda özel bir alanda sergileyen Özçiçek, çocuklukta başlayan araba tutkusunu AA muhabirine anlattı.

Özçiçek, araba tutkusunun küçükken ona hediye edilen bir oyuncak arabayla başladığını belirterek, "Hediye edilen arabanın rengi, modeli, görüntüsü çok hoşuma gitmişti. Dedim ki 'Bununla oyun oynanmaz.' Arabayı sarıp sarmalamaya başladım. Sonra onun yanına bir tane daha araba ekledim. Bir iki ekledikten sonra, yap boz kutusundan bölmeli bir kutu yaptım, arabalarımı içine koydum." dedi.

"Annem bir hafta boyunca namazını kılarsan beşli paket alabilirsin diyerek teşvik ediyordu"

Annesinin oyuncak araba konusunda desteklerine değinen Özçiçek, "Annem o zamanlar bir hafta boyunca namazını kılarsan beşli paket alabilirsin diyerek beni hem namaza hem de oyuncak arabalara teşvik ediyordu. Bir bayram sabahı da 48'li araba için plastik kutu aldı bana. O kutuyla koleksiyon başladı. Sonra o kutunun üstüne kendim kutular ve modeller ekledim." diye konuştu.

Özçiçek, koleksiyonuna eklemek istediği model arabalar için çok sık yurt dışındaki fuarları gezdiğini, Türkiye'den de çok fazla araba satın aldığını aktararak, koleksiyonundaki en değerli parçanın aile içindeki her bir ferdin adının yazıldığı özel tasarım araba serisi olduğunu anlattı.

Musa Özçiçek, 2 bini aşkın oyuncak arabanın yer aldığı koleksiyonunun hem maddi hem de manevi değeri olduğunu belirterek, "Benim için manevi olarak en değerli olanlar kızımın doğumuyla hediye edilen bu 5 arabalık seri. Custom deniyor onlara, yani birinin aside yatırıp boyasını çıkarıp, ondan sonra tamamen size özel bir ürün üretmesi. Şu an maddi olarak tanesi 2 bin, 3 bin, 4 bin dolar tutarında başka arabalar olmasına rağmen benim için en değerlisi ailem için yapılan tasarımlar." ifadelerini kullandı.

Koleksiyonda ayrım yok, dostluk var

Türkiye'de ve dünyada bir araya geldikleri koleksiyoncularla takım, din ve memleket ayrımı olmadan ???????sohbet ettiklerini söyleyen Özçiçek, "Bir ayrımımız yok, sen ucuz, sen pahalı modelleri topluyorsun diye. Bu da çok güzel bir arkadaş ortamına sebep oluyor. Şu an 81 ilde hatta yurt dışında birçok yerde arkadaşlarımız var." dedi.

Arabaların üretim sayısının azlığı, bazen de limit numaralarının koleksiyon yapanlar için önemli olduğunu dile getiren Özçiçek, kendisinin de imzalı modelleri çok sevdiğini anlattı.

Fuarlarda aldığı arabalardan ve anılarından bahseden Özçiçek, "Bir fuarda araba tasarımcısıyla denk geldik. Onun özel bir kutusu vardı, onu imzaladı. Sonra kutunun üzerine arabanın ilk çıktığı senesindeki eskizini çizdi. Benim için özel bir kutu oldu. Çok almak isteyen oluyor ama diyorum ki o benim için özel, satılma gibi bir ihtimali yok." diye konuştu.

Özçiçek, Endonezya, Malezya, Brezilya, Portekiz, Japonya, Hong Kong ve ABD gibi birçok ülkeye giderek araba fuarlarına katıldığını ve koleksiyonuna yeni modeller eklediğini söyledi.

Koleksiyonundaki imzalı plakanın çok değerli olduğunu anlatan Özçiçek, şöyle devam etti:

"İmzalı ürün olarak bir model araba üreticisinin fuarında tek bir tane plakası vardı. O plakayı 2011'de bir kişi satın aldı. Sonra birçok fuara gezdirerek imza topladı. Plakanın üstü imza dolu. O plaka dünyada tek, ikincisi yok. Satın aldım, Türkiye'ye getirdim. Koleksiyonumda ürün adedi ve maddi açıdan en değerli olan parça 48 limitli R34 diye bilinen bir araba var. Üç modelin en değerli olanı bendeki. Dünyada sadece 48 tane var, o oyuncak arabadan. İkincisini bulmam da mümkün değil şu an. Onun için koleksiyonuma sakladım. O maddi değeri en yüksek olan, manevi değeri en yüksek olan zaten ailemle alakalı olan modeller."