Muş'ta Toplu Ulaşım Araçlarına Denetim

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş Jandarma ekipleri, toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, Muş-Bingöl kara yolunda oluşturulan kontrol noktasında yol denetimi yaptı.

Yolcu otobüslerinde seyahat eden yolcuların emniyet kemeri kontrollerini yapan ekipler, seyahat edenlere emniyet kemeri kullanmanın önemini anlattı, broşür dağıttı.

Denetimlerden memnun olduklarını belirten otobüs sürücüsü Yüksel Doğan, "Denetimler güvenliğimiz için yapılıyor. Yolcular emniyet kemeri konusunda uyarılıyor. Yolcular da uyarıları dikkate alıp kemerlerini takıyor." dedi.

Yolcu Ahmet Altıntaş da denetimlerin artırılması gerektiğini belirterek, "Son zamanlarda otobüs kazaları artmaya başladı. Emniyet kemerine daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bütün halkımızın buna duyarlı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.