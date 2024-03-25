Üye Girişi
Haberler

Muş'ta tek katlı ev ve ahırlar kara gömüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta tek katlı ev ve ahırlar kara gömüldü

MUŞ - Muş'un yüksek kesimlerinde bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı ev ve ahırlar adeta kara gömüldü.

Muş'ta ilkbahar mevsiminin gelmesine rağmen yüksek kesimlerde bir haftadır devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Köyde geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, kar üzerinde hayvanlarına günde iki kez yem vererek besliyor. Merkeze 50 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, tek katlı evler ve ahırlar ise kar altında kaldı. Köy sakinleri ise ev ve ahırlarının önünde biriken karları küreklerle temizledi.

Günde iki kez, sabah ve öğlen olmak üzere hayvanlarına yem verdiklerini söyleyen besicilerden Eyüp Omur, uzun süren kış mevsiminden dolayı hayvan yemlerinin tükendiğini ifade ederek, "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır atasözünü şu an yaşıyoruz. 1 haftadır köyümüzde etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Hava birden çok soğudu. Muş Ovası'nda hayvanlar dışarıda otlatılırken biz burada kar üzerinde hayvanlarımızı besliyoruz. Kar yağışından dolayı hayvanlarımızı kar üzerinde beslemeye devam ediyoruz. Samanlarımız bitmiş durumda. Kış mevsiminin uzun sürmesinden dolayı yem fiyatlarında artmış var. Son kar yağışı ile birlikte tek katlı evlerimiz tamamen kara gömüldü. Çatı ile yer bir oldu. Yazın merdivenle çıktığım çatıya yürüyerek çıktım" dedi.

Tek katlı evlerinin kar altında kaldığını söyleyen vatandaşlardan Halil Omur ise bahar mevsimini beklerken kış mevsiminin geri geldiğini ifade ederek, "Mart ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Mart ayında baharı beklerken kış geri geldi. Köyümüzde yaklaşık 1 metre kar yağdı. Tek katlı evlerimiz tamamen kar altında kaldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Muş Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Furkan Tok kimdir? Zafer Partisi Gümüşhane- Kelkit Belediye Başkan adayı Furkan Tok kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Göktuğ Gürler kimdir? Zafer Partisi Gümüşhane- Merkez Belediye Başkan adayı Göktuğ Gürler kaç yaşında, nereli? Mahmut Dizdaroğlu kimdir? Zafer Partisi Giresun- Yağlıdere Belediye Başkan adayı Mahmut Dizdaroğlu kaç yaşında, nereli? Adil Patanoğlu kimdir? Zafer Partisi Giresun- Tirebolu Belediye Başkan adayı Adil Patanoğlu kaç yaşında, nereli? Alper Abanuz kimdir? Zafer Partisi Giresun- Piraziz Belediye Başkan adayı Alper Abanuz kaç yaşında, nereli? Emel Özdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Keşap Belediye Başkan adayı Emel Özdemir kaç yaşında, nereli? Mustafa Soytürk kimdir? Zafer Partisi Giresun- Güce Belediye Başkan adayı Mustafa Soytürk kaç yaşında, nereli? Uğur Şahin kimdir? Zafer Partisi Giresun- Görele Belediye Başkan adayı Uğur Şahin kaç yaşında, nereli? Ahmet Ziya Güneş kimdir? CHP Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı Ahmet Ziya Güneş Kaç yaşında, nereli? Bedrettin Özdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Merkez Belediye Başkan adayı Bedrettin Özdemir kaç yaşında, nereli? Mustafa Pekdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Eynesil Belediye Başkan adayı Mustafa Pekdemir kaç yaşında, nereli? Halil Sofu kimdir? Zafer Partisi Giresun- Espiye Belediye Başkan adayı Halil Sofu kaç yaşında, nereli? Bahar Altay Çaçık kimdir? CHP Konya Meram Belediye Başkan Adayı Bahar Altay Çaçık kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title