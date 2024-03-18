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Muş'ta Şehit Yakınları ve Gaziler Onuruna İftar Programı Düzenlendi

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Muş'ta, Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kızılay Şubesi tarafından "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Muş'ta, Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kızılay Şubesi tarafından "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Öğretmen evinde düzenlenen programda ezanın okunmasıyla katılımcılar iftar yaptı.

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in okuduğu duanın ardından konuşan Vali Avni Çakır, 109 yıl önce Çanakkale'de yan yana, kol kola verilen mücadeleyle destan yazıldığını söyledi.

Şehit yakınları ve gazilerin büyük bir gurur sahibi olduğunu belirten Çakır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi devletimiz her kademesiyle, tüm kurum ve kuruluşlarıyla sizlerin emrindedir. Allah sizlerden razı olsun. Bu vatan için, bu bayrak için, bu birlik ve beraberlik için evlatlarınızı şehit verdiniz." dedi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, şehit yakınları, gaziler ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale 18 Mart Kızılay Muş Güncel Haberler

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