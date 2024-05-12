Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Mobil Sağlık Hizmeti Veren Hemşire İnsanların Gönlüne Dokunuyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta görev yapan hemşire Sevgi Yıldız, mobil sağlık hizmeti kapsamında gittiği köylerde kurduğu sıcak ilişkiler ve yardımseverliğiyle insanların gönlüne dokunuyor. Yıldız, gebe takibi, çocukların aşı ve kontrollerini yaparak köy sakinlerinin sağlık ihtiyaçlarına koşuyor.

Muş'ta görev yapan hemşire Sevgi Yıldız, 9 yıldır mobil sağlık hizmeti kapsamında gittiği köylerde kurduğu sıcak ilişkiler, güler yüzü ve yardımseverliğiyle insanların gönlüne dokunuyor.

Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Mercimekkale köyündeki Aile Sağlığı Merkezi'nde 9 yıldır görev yapan 27 yaşındaki Yıldız, sorumluluk bölgesindeki 8 köy ve 2 mezrada yaşayanlara sağlık hizmeti ulaştırıyor.

Merkeze gelen hastalarla da yakından ilgilenen Yıldız, haftanın belirli günleri kilometrelerce yol giderek gebe takibini, çocukların aşı ve kontrollerini yapıyor.

Görev süresi boyunca yardımseverliği, sıcakkanlılığı ve samimi ilişkileriyle köy sakinlerinin "Sevgi hemşire"si olan Yıldız, ihtiyaç duyduklarında hastaların yardımlarına koşuyor

Yıldız, AA muhabirine, ilk günkü aşkla mesleğini yapmaya devam ettiğini söyledi.

Zorlu hava şartlarında bile mobil sağlık hizmetini aksatmamaya önem verdiklerini belirten Yıldız, "Mobil hizmette aile planlaması, gebe, çocuk ve aşı takipleri yapmaktayız. Bazen pansuman ve enjeksiyonu olan hastalarımız bulunuyor. Onların da mümkün mertebe tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Sorumluluk bölgesindeki köylerimiz kilometrelerce uzaklıkta olmasına rağmen elimizden geldiğince sağlık hizmetlerimizi kapı kapı gezerek yapıyoruz. Bir hemşire olarak hastaları sağlığına kavuşturmak bizi gerçekten memnun ediyor." diye konuştu.

"Hastalarımıza zaman zaman eğitim de veriyoruz"

Yıldız, hemşirelik mesleğinin kutsallığına inandığını ve işini büyük bir aşkla yaptığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hemşire olarak değil, daha çok bir abla, kardeş veya onlardan biriymiş gibi davranıyoruz. Hastaların güler yüzü ve onların hayır duasını aldığımızda daha da mutlu oluyoruz. Hastalarımızdan olumlu geri bildirimler bizi mesleğimize daha çok bağlıyor. Aile Sağlığı Merkezimize yaklaşık 4 bin kişi kayıtlı. Gün içinde merkezimizde de sağlık hizmetini yürütüyoruz. Hastalarımıza zaman zaman eğitim veriyoruz. Uzun süredir köylerde aktif çalıştığım için köy sakinleriyle bir hemşire, bir çalışan olarak değil de aileden biriymişiz gibi bir muhabbetimiz var. Aynı şekilde hastaların da bize karşı bir memnuniyet oluşturduğunu düşünüyorum. Bu da bizi mutlu ediyor."

Sabır, özveri ve sorumluluk isteyen bir meslek yaptığını anlatan Yıldız, severek yapabileceğini düşünen herkese hemşireliği tavsiye etti.

Bebeğinin rutin kontrolleri yapılan köy sakinlerinden Arzu Balkan ise "Sevgi hemşireden çok memnunuz. Bir telefon açtığımızda hemen geliyor, çok güler yüzlü. Her zaman köye gelerek çocukların aşısını ve takibini yapıyor. Çoğu zaman biz Aile Sağlığı Merkezine gidemiyoruz ama onlar kapımıza kadar geliyor. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Sevgi Yıldız Çocuk Aşı Muş Sağlık Yaşam Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

Bakmadan Geçme

FATİH KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Maçı canlı (HD) izleme linki! 26 Ocak hangi burç? 26 Ocak'ta doğanlar hangi burç oluyor? 26 Ocak tarihi hangi burç olur? Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete zam yapılacak mı, yüzde kaç zam yapılacak? Kamuda tasarruf paketi nedir? Kamuda tasarruf paketinin kuralları nasıl olacak? 12 Mayıs hangi burç? 12 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 12 Mayıs tarihi hangi burç olur? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 12 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 12 MAYIS PAZAR 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024: En iyi, en duygusal, güzel, anlamlı anneler günü mesajları! Bugün anneler günü mü? Bugün anneler günü kutlanıyor mu, kutlanacak mı? Anneler günü ne zaman 2024? Eurovision 2024 hangi kanalda? Eurovision 2024 nerede yayınlanıyor, nereden izlenir? Eurovision'da kim birinci oldu? Eurovision Şarkı Yarışması Finali'nde hangi ülke birinci oldu? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 12 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Resmi Gazete bugün (12 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Gönül Dağı Reyhan kimdir? İpek Uzkalan kaç yaşında, nereli? Gönül Dağı Reyhan karakteri gerçekte kim? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title